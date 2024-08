Usa 2024: Kamala Harris verso scelta vice, decisione attesa entro martedi'

Intanto raccolti 310 mln $ mese scorso, il doppio di Trump (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - La vicepresidente americana Kamala Harris, che ha ottenuto la nomination democratica dopo che il presidente Joe Biden si e' ritirato dalla corsa alla Casa Bianca, sfidera' a novembre il candidato repubblicano, l'ex presidente Donald Trump, finora dato ampiamente per favorito. Harris dovra' ora annunciare chi sara' il suo "running mate", ovvero la persona che correra' con lei e che, in caso di vittoria alle elezioni, sara' il suo vicepresidente. Secondo quanto riferito dai media americani, Harris parlera' oggi e domani con i "papabili" a ricoprire il ruolo di numero due, concludendo un processo di selezione accelerato che di solito richiede mesi.

L'annuncio e' previsto entro martedi', quando la vicepresidente dovrebbe apparire in un evento a Philadelphia con il suo compagno di corsa, per dare il via a una serie di comizi soprattutto negli "swing state", gli Stai in bilico, ovvero quelli che, storicamente, non si schierano sempre con la stessa parte politica. Harris starebbe valutando meno di una decina di candidati democratici, tra cui il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, il senatore dell'Arizona Mark Kelly, il governatore del Minnesota Tim Walz, il governatore del Kentucky Andy Beshear, il governatore dell'Illinois JB Pritzker e il segretario ai trasporti Pete Buttigieg. Intanto, la vicepresidente e' sostenuta da un'ondata di entusiasmo e consenso, che si traduce anche in una valanga di donazioni: la sua campagna elettorale ha fatto sapere che il mese scorso sono stati raccolti 310 milioni di dollari, una cifra enorme e circa doppia rispetto ai 138,7 milioni raggranellati nello stesso periodo dalla campagna di Donald Trump. "L'enorme ondata di sostegno che abbiamo visto in poco tempo rende chiaro che la coalizione di Harris e' mobilitata, in crescita e pronta a lavorare per sconfiggere Trump a novembre", ha detto la responsabile della campagna di Harris, Julie Chavez Rodriguez, sottolineando che "i nostri soldi sono destinati al lavoro che fa vincere le elezioni".

