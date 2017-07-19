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            Usa: +2% Pil I trim. (lettura preliminare), stime +2,2% (RCO)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 30 apr - L'economia statunitense si e' espansa a un ritmo sostenuto nei primi tre mesi dell'anno, sebbene non con la stessa intensita' prevista dagli economisti. Il prodotto interno lordo (Pil), al netto dell'inflazione, e' cresciuto a un tasso annualizzato del 2% nel primo trimestre del 2026, secondo la prima stima pubblicata giovedi' dal Bureau of Economic Analysis. Il consenso degli economisti intervistati da FactSet prevedeva una crescita del 2,2%, nel primo trimestre. Nel quarto trimestre, il Pil reale e' cresciuto dello 0,5%, frenato dal calo delle esportazioni nette e dalla chiusura del governo, durata 43 giorni.

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 30-04-26 14:42:53 (0633) 5 NNNN

              


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