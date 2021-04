Usa: +1,8% annuo inflazione Pce 'core' a marzo, in linea con stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 30 apr - L'inflazione negli Stati Uniti e' aumentata a marzo in linea con le attese, restando al di sotto dei livelli considerati ottimali per un'economia in salute con il dato 'core', ma oltrepassando invece il 2% con il dato generale. La misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, il dato Pce (personal consumption expenditures price index), e' cresciuta dello 0,5% rispetto al mese precedente, mentre rispetto a un anno prima e' aumentata del 2,3%. La componente "core" del dato, depurata dagli elementi volatili, e' cresciuta dello 0,4% rispetto al mese precedente e dell'1,8% rispetto a un anno prima, contro attese per aumenti dello 0,3% e, appunti, dell'1,8%. Il valore Pce e' contenuto nel dato diffuso dal dipartimento del Commercio e relativo ai redditi personali e alle spese ai consumi.

