Usa: +175.000 di posti lavoro ad aprile, sotto stime, disoccupazione sale al 3,9% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 03 mag - Il dato di marzo e' stato rivisto da 303.000 a 315.000, quello di febbraio da 270.000 a 236.000, per un totale di 22.000 posti di lavoro in meno rispetto a quanto comunicato lo scorso mese. Nei 12 mesi precedenti ad aprile, la media mensile era stata di 242.000 posti di lavoro creati. La disoccupazione e' salita di 0,1 punti percentuali al 3,9%, all'interno della forchetta tra il 3,7% e il 3,9% in cui oscilla dallo scorso agosto. Il settore sanitario ha aggiunto 56.000 posti di lavoro ad aprile, dopo una media di 63.000 al mese nei dodici mesi precedenti. Nelle costruzioni, aggiunti 9.000 posti di lavoro, dopo i 40.000 del mese precedente. Poco mossi i dati per diversi settori, tra cui intrattenimento e hospitality, minerario, estrazione di gas e petrolio, manifatturiero e attivita' finanziarie. L'occupazione nel settore governativo e' cresciuta di 8.000 unita', molto meno dei 55.000 posti in media creati mensilmente nell'anno precedente.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 03-05-24 14:41:36 (0409) 5 NNNN