Usa: -0,4% scorte all'ingrosso a gennaio, in linea con le stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 mar - A gennaio, le scorte di magazzino all'ingrosso negli Stati Uniti sono diminuite in linea con le attese. Stando al dipartimento del Commercio, le scorte sono diminuite dello 0,4% a 929 miliardi di dollari. Rispetto a un anno prima, le scorte sono risultate in rialzo del 15,8%. Le vendite sono aumentate dell'1% a 693,8 miliardi di dollari rispetto al mese precedente, per un rialzo rispetto a un anno prima del 3,6%. A questo ritmo di vendita, occorrerebbero 1,34 mesi per esaurire completamente le scorte; nel gennaio 2022, il dato era a 1,30.

