Urbanistica: Boeri, sono architetto non 'cementificatore', amo Milano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - L'architetto parla anche della sua vicenda personale: 'Nei giorni scorsi sono stato oggetto di una violenta campagna diffamatoria, dovuta in particolare alla diffusione di una serie di frammenti decontestualizzati di miei messaggi privati'. Una situazione che lui definisce 'incresciosa, non nuova in Italia, che sull'onda di un processo mediatico trasforma in colpevole chi, come nel mio caso, e' semplicemente coinvolto in un'indagine preliminare'.

Boeri si dice convinto che 'l'unica sede di un qualsiasi processo giudiziario debba essere il Tribunale', ma a volte il 'mio silenzio ha lasciato spazio a troppi dubbi e malevole interpretazioni'. Dopo aver ricordato i suoi progetti realizzati all'estero, sottolinea come a Milano 'da una vita, come architetto, docente, assessore, presidente di un'istituzione culturale, propongo incessantemente le mie idee per una citta' piu' verde e inclusiva'. E 'infatti, al netto dei miei errori e delle mie incertezze, quello che sono riuscito a fare, sempre insieme a eccellenti colleghi e collaboratori, resta sotto gli occhi di tutti'.

Secondo lui, si sta allora 'assistendo a una formidabile campagna denigratoria nei confronti di una citta' che, se oggi vive un periodo di difficile transizione (da anni segnalo il rischio che Milano diventi una metropoli di 'anziani agiati'), e' perche' ha saputo candidarsi tra le metropoli internazionali piu' attrattive non solo per gli investimenti finanziari, ma anche per i suoi progetti culturali, il suo sistema sanitario, le sue infrastrutture di mobilita' e le sue universita''. Anche se, conclude, 'oggi serve una piu' incisiva politica di redistribuzione delle ricchezze che Milano attrae - e troppo spesso concentra in spazi e ambienti ristretti ed esclusivi'.

Enr-

