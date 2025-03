Universita': Savino, da Governo gia' 23 mln e altre risorse in arrivo per Medicina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - 'La scelta e' chiara: vogliamo garantire un accesso piu' equo alla facolta' di Medicina, eliminando il peso dei test a crocette che per anni hanno favorito chi poteva permettersi costosi corsi di preparazione privati. Questo Governo ha deciso di restituire centralita' al merito e alla vocazione, assicurando pari opportunita' a tutti gli studenti, indipendentemente dal reddito delle loro famiglie'. Cosi' la sottosegretaria al Mef Sandra Savino, replicando alle critiche tra cui quelle del Rettore dell'Universita' di Trieste, Roberto Di Lenarda, sulla riforma voluta dalla titolare del Mur Anna Maria Bernini e dal Governo. 'In Friuli Venezia Giulia e a livello nazionale - prosegue Savino - stiamo facendo un grande lavoro per rendere piu' attrattivo il nostro sistema sanitario, ma dire che 'non mancano medici' e' una lettura parziale della realta'. Il problema e' che molti giovani sono stati costretti a lasciare l'Italia per studiare all'estero, non per mancanza di talento, ma perche' respinti da un quiz che nulla aveva a che fare con la loro futura professione. Ora - aggiunge - invertiamo questa tendenza e riportiamo la formazione medica nel nostro Paese. Non ci limitiamo a fare analisi astratte o a rinviare le scelte. Il Governo ha la responsabilita' di agire e lo sta facendo: ha gia' stanziato 23 milioni nei mesi scorsi e destinera' ulteriori risorse per garantire una formazione di qualita' nelle universita' con facolta' di Medicina. Questo e' uno dei cambiamenti di cui il nostro sistema sanitario ha bisogno' ha concluso Savino.

