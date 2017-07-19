Universita': Polimi prima italiana in classifica europea Qs, Oxford in vetta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 gen - Italia quarto paese rappresentato nel QS World University Rankings Europa 2026, cartina di tornasole globale nel campo della formazione universitaria, ma cala la qualita'. Una fotografia in bianco e nero quella di Quacquarelli Symonds che vede da una parte crescere il numero di atenei italiani che trovano posto nella classifica, ma dall'altra posizioni in calo anche per le sedi piu' presitigiose e un saldo negativo nella mobilita' studentesca, con piu' ragazzi che scelgono di studiare all'estero rispetto a quelli che arrivano nelle aule italiane. In totale sono 65 le universita' della penisola che guadagno un posto nella classifica che comprende 958 atenei di 42 paesi. In vetta sempre il Regno Unito con 129 atenei, con Oxford salda in vetta e ben sette tra le prime dieci in Europa. Seguono prima di noi Turchia (107) e Germania (102).

L'Italia, pero', non conquista nessuna posizione nella top 10, dove, oltre al Regno Unito, compaiono solo Francia e Svizzera.

Il Politecnico di Milano si conferma l'universita' italiana con il punteggio piu' alto nella classifica europea, ma scende di sette posizioni al 45simo posto, pur essendosi guadagnato un posto nella top 100 mondiale, e resta l'unico ateneo italiano nelle prime cinquanta posizioni. L'Alma Mater Studiorum di Bologna esce, infatti, dalla top 50 europea, passando dal 48esimo al 59esimo posto. Un calo generalizzato: delle 51 universita' gia' in classifica lo scorso anno ben 35 scendono di posizione, due rimangono stabili e solo 14 guadagno. La nota positiva e' che sono 14 gli atenei che si sono aggiunti e tra questi entro i primi 500 ci sono l'Universita' di Cagliari al 482esimo posto, l'Universita' di Cassino e del Lazio Meridionale al 491esimo posto.

"L'Italia e' uno dei motori della ricerca in Europa, con un'intensa produzione accademica - sottolinea Nunzio Quacquarelli, fondatore e presidente di QS-. Ben 11 universita' figurano tra le prime 50 della regione per questo indicatore, il secondo numero piu' alto in Europa dopo la Germania. Quando ci si sposta dall'indicatore di quantita' a quello di qualita', ovvero di impatto, la classifica restituisce invece risultati meno generosi". Allo stesso tempo l'Italia "sta rafforzando la sua impronta accademica a livello globale, offrendo uno dei piu' alti numeri di programmi di insegnamento in inglese in Europa".

Sul fronte della mobilita' studentesca restiamo, pero, ancora "esportatori di cervelli", con un record negativo per lo scambio in uscita, con piu' universita' nella top 5 e nella top 50 di questo indicatore rispetto a qualsiasi altro paese europeo. Di fatto, l'Italia invia piu' talenti all'estero di quanto non ne attragga, anche sui banchi universitari.

L'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, al 136esimo posto nel ranking europeo, e' primo ateneo in Italia per mobilita' studentesca, sia in entrata sia in uscita, al terzo posto per mobilita' in uscita e al 22esimo per quella in entrata.

