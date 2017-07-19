Universita': Marchesin (Confindustria), trasformare ricerca in valore e lavoro

Con l'industria e' necessario un ponte stabile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - 'La competitivita' del Paese si decide nello spazio che ancora troppo spesso separa i laboratori universitari dal mondo produttivo: e' qui che si misura la nostra capacita' di trasformare la conoscenza in valore e il valore in lavoro'.

Lo ha detto Maurizio Marchesini, vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali.

Un'alleanza stabile tra accademia e industria, ha sottolineato Marchesini, permette agli spin-off di agire come 'infrastruttura strategica, capace di tradurre la ricerca in innovazione industriale, occupazione qualificata e sviluppo'.

Quando un'impresa capofiliera integra tali competenze, ha aggiunto, 'i benefici si riflettono sull'intera rete delle pmi'. Per Marchesini, da questa collaborazione passa la chiave 'per trattenere i talenti, generare nuova imprenditorialita' tecnologica e competere sui mercati globali'. Ma affinche' 'questo potenziale si realizzi pienamente', ha concluso, 'occorre che universita' e industria costruiscano ponti stabili'.

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(RADIOCOR) 23-07-26 16:40:19 (0614) 5 NNNN