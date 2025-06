Universita': in Italia 70mila studenti fuori sede l'anno

Milano desiderata ma perde appeal (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Resta Milano la citta' universitaria piu' attrattiva per chi si sposta per studiare, ma il capoluogo lombardo perde appeal. Emerge dalla mappa della mobilita' universitaria tratteggiata da Talents Venture, che vede in dieci anni, dal 2014 al 2024, la quota di immatricolati fuori dalla propria regione continuare a crescere, dal 21% al 23%. In valore assoluto si tratta di oltre 70mila studenti l'anno, vale a dire come se ogni anno tutti i residenti del comune de L'Aquila decidessero di lasciare la citta' e trasferirsi altrove. Sommando anche chi cambia provincia all'interno della stessa regione per studiare, si arriva a oltre uno su due, il 51%. Spicca il dato di Milano che, pur rimanendo polo attrattivo per chi arriva da fuori, e ancor piu' per gli studenti dall'estero, inizia a perdere i propri residenti studenti che "migrano" verso Pavia (+107% in dieci anni), Varese, Novara e ancor piu' Bergamo, dove erano il 10% nell'anno accademico 2013/14, e sono il 16%, con picchi del 18%.

E' l'Umbria, invece, la regione che ha visto il maggior aumento di studenti da fuori regione: dal 27% al 41% (+14 punti percentuali), destinati principalmente al corso di Psicologia, e la Regione ha visto, contemporaneamente, anche una crescita significativa degli immatricolati residenti, del +38%. Al primo posto pero', per crescita della capacita' di trattenere i propri studenti, c'e' la Sicilia: il tasso e' salito dal 73% all'81%. Subito dopo troviamo Puglia, Molise e Calabria. Un dato su cui pesano anche le condizioni economiche. Alle citta' che riescono ad attrarre o trattenere giovani oltre a garantire servizi, dai trasporti all'offerta culturale, e uno sbocco lavorativo, sempre piu' si chiede accessibilita' economica, a partire dal costo degli alloggi.

