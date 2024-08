Universita' di Parma: Almalaurea, 93,8% occupati contro 91,5% nazionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 ago - Per quanto riguarda inoltre il fronte profilo dell'indagine, entrano in gioco la valutazione del dottorato, l'acquisizione di nuove competenze e abilita' specifiche ha ottenuto un punteggio di 8,1 (su scala 1-10), l'approfondimento di contenuti teorici 7,5 e la padronanza di tecniche di ricerca 7,7. Il 65,3% di dottoresse e dottori di ricerca dichiara che si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di dottorato sempre a Unipr. Il 70,1% pensa che per il proprio settore disciplinare ci siano maggiori opportunita' lavorative all'estero, e per contro solo il 6,8% ritiene invece di avere maggiori opportunita' in Italia. Sul fronte invece del IX Report sulla Condizione occupazionale, contattati a un anno dal conseguimento del titolo, sono stati coinvolti 152 dottoresse e dottori di ricerca Unipr del 2022. Il tasso di occupazione e', come anticipato, del 93,8%, e oltre due punti in piu' della media nazionale (91,5%) e si sottolinea anche migliore dello stesso dato Unipr dell'anno scorso (91,4%). La retribuzione mensile netta e', in media, di 1.888 euro. Il 67% di dottoresse e dottori di ricerca e' occupato nel settore pubblico, il 33% in quello privato. Il 78,3% nel settore dei servizi, il 19,8% nell'industria, lo 0,9% in agricoltura. Il 78,3% lavora al Nord, il 4,7% al Centro, lo 0,9% al Sud, il 16% all'estero. Il 64,9% ha dichiarato di svolgere attivita' di ricerca, in una giornata lavorativa tipo, in misura elevata. Il 75,6% ritiene che il titolo di dottoressa o dottore di ricerca sia molto efficace o efficace per il lavoro svolto.

