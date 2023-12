Universita': borse a fuori sede e studentesse Stem in Emilia Romagna

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 dic - Per le borse di studio in Emilia Romagna l'importo unitario cresce dell'8%, ma ci sono anche aiuti mirati: il contributo raggiunge i 6.656,52 euro per i fuori sede, i 3.889,99 euro per i pendolari e i 2.682,77 euro per gli studenti in sede - con ulteriori incrementi del valore della borsa per chi si trova in maggiori difficolta' economiche (sono 11.935, pari al 43% degli studenti assegnatari) e per le studentesse iscritte alle lauree Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Per queste ultime la maggiorazione dell'importo della borsa e' del 20%, e ne beneficeranno in Emilia-Romagna 3.088 studentesse.

E si rafforza anche la disponibilita' di posti letto per gli studenti universitari: negli ultimi tre anni e' passata da 3.533 del 2020 a 3.811 di oggi, di cui 1.783 a Bologna.

Considerando le strutture in fase di realizzazione o che saranno realizzate, l'incremento dal 2020 al 2027 sara' del 40%, con l'obiettivo di superare i 5.100 posti letto complessivamente disponibili in Emilia-Romagna.

I dati nazionali infatti confermano l'attrattivita' degli atenei dell'Emilia-Romagna: il Rapporto 2023 dell'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) attesta come la nostra regione sia la prima nel rapporto fra ingressi e uscite di immatricolazioni nelle diverse Universita', che e' al 4,3, seguita dal Lazio (3,1), Lombardia (2,2) e Toscana (1,75); cio' significa che per ogni studente immatricolato residente in Emilia-Romagna che va a studiare fuori regione, vi sono 4,3 studenti di altre regioni che si immatricolano nei nostri Atenei.

In termini assoluti, in Emilia-Romagna nell'anno accademico 2021-2022 c'erano 86.227 iscritti residenti fuori regione, contro gli 83.489 della Lombardia e i 55.494 del Lazio.

Divario che e' in crescita, visto che nello stesso periodo le nuove matricole erano state 14.975 in Emilia-Romagna, 13.574 in Lombardia e 9.673 nel Lazio.

Ann

(RADIOCOR) 17-12-23 16:34:30 (0194) 5 NNNN