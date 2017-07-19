Universita': Bernini, ottimo avvio riforma Medicina, no scetticismo preventivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 08 set - L'avvio della riforma dell'accesso ai corsi di laurea di Medicina, che ha abolito il test d'ingresso, e' stato 'ottimo, nonostante ci fosse un certo scetticismo', che andrebbe riservato 'a quando la riforma avra' mostrato se vale o meno, dopo essere applicata'. Lo ha dichiarato la ministra dell'Universita' e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della firma del memorandum con la Compagnia di San Paolo. 'Lo scetticismo preventivo e' sempre pericoloso, ma e' stato disatteso perche', per esempio, abbiamo consentito l'ingresso in aula a Napoli a circa il 90% degli studenti e in Sapienza, a quasi l'80%', ha aggiunto. 'Il nostro obiettivo - ha rimarcato - non e' quello di fermare gli studenti fuori dai cancelli delle Universita' con una selezione basata su presupposti che secondo noi non servono per diventare medici, ma formarli dentro le Universita', quindi aprire i cancelli, farli entrare tutti, formarli per un semestre che corrisponde a tre mesi effettivi di lezione e poi far fare loro gli esami'. La ministra ha poi ricordato gli investimenti effettuati sulle infrastrutture per ottenere gli spazi necessari agli studenti. 'Abbiamo messo 26 milioni l'anno scorso e 50 quest'anno perche' non si puo' avviare una riforma cosi' importante senza mettere fondi sulle infrastrutture e noi l'abbiamo fatto', ha chiosato. 'Il mio dovere e' aprire perche' e' doveroso per chi ha in mente di dare ai ragazzi l'opportunita' di futuro - ha concluso -. Sono partita con 14mila posti disponibili a medicina, ogni anno ho aperto un po' di piu', siamo arrivati a 24.029 e ogni anno continuero' ad aprire, di anno in anno, a mano a mano che si investe sulle possibilita' delle universita''.

