Universita': 57% ragazze iscritte, solo 18% dei ruoli rettorali e' donna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 mar - Per le donne anche il mondo accademico resta una piramide da scalare. Se si guarda alla partecipazione al sistema universitario italiano, le ragazze sono la maggioranza, il 57% degli studenti iscritti ai corsi di laurea, ma la loro presenza si riduce al 49% tra chi sta facendo il dottorato, 46% tra il personale di ricerca, 43% tra i docenti di seconda fascia, 29% tra i docenti di prima fascia. In cima, solo il 18% dei ruoli rettorali e' donna: una su sei. Nonostante cresca il numero di donne alla guida degli atenei italiani il gap resta, secondo i dati diffusi dall'Osservatorio Talents Venture. Qualcosa, pero', si muove: la quota di donne tra il corpo docente ordinario di prima fascia e' cresciuta di sette punti percentuali negli ultimi dieci anni; di sei tra i ruoli di associati; di tre nella dirigenza amministrativa.

