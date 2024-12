Unione Industriali Torino: stabile fatturato 2024 settore legno, rialzo ordini

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 dic - Il settore legno in provincia di Torino e' un comparto industriale con aziende solide, fatturato stabile e un buon carnet ordini anche per i primi mesi del 2025, in grado di affrontare anche le fasi meno positive del ciclo economico. Ma 'si naviga a vista', in una situazione molto fluida e volatile, che proseguira' anche nel 2025 secondo le imprese, che richiede una seria pianificazione strategica. E' quanto emerso durante Orizzonte Legno, il convegno annuale del gruppo merceologico Associazione Legno dell'Unione Industriale di Torino, che raggruppa oltre 30 imprese per piu' di 500 addetti, organizzato con il contributo di Banco Azzoaglio, Conlegno e Rilegno. 'Nel 2023, in Italia, il settore del legno-arredo ha raggiunto un fatturato di 52,7 miliardi di euro, contribuendo per il 3,2% al Pil nazionale. In questo quadro, il Piemonte emerge come un territorio di riferimento per il comparto legno-arredo in Italia. La regione ospita circa 3.500 imprese attive nella filiera, che generano un fatturato annuo di oltre 4 miliardi di euro. Nonostante le difficolta' legate ai rincari delle materie prime e alle interruzioni logistiche, le aziende piemontesi hanno saputo investire in innovazione tecnologica e sostenibilita'", ha detto il presidente dell'Unione Industriali di Torino, Marco Gay. In particolare, "l'aumento dell'utilizzo di materie prime locali e l'adozione di processi di riciclo avanzati hanno rafforzato la competitivita' del settore, favorendo al contempo una transizione verso modelli produttivi piu' circolari e resilienti. Dati che ci raccontano di un comparto che non solo resiste, ma si evolve, pronto a cogliere nuove opportunita' di crescita', ha aggiunto Gay. In un contesto di luci e ombre, stando all'analisi condotta tra le imprese dell'Unione Industriali di Torino, ci si aspetta un fatturato piu' o meno in linea, o in calo marginale, rispetto al 2023, anche se negli ultimi due mesi di quest'anno e soprattutto per i primi mesi del 2025 gli ordini sono in recupero. Tutto questo ha generato una situazione di maggiore equilibrio tra domanda (in calo) e offerta (stabile o in aumento), di conseguenza il prezzo del legno e' deciso solo piu' dalla dialettica tra produttore e consumatore.

