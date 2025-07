Unione Industriali Torino: imprese Piemonte prudenti su III trim, dazi pesano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - 'Il nostro tessuto economico sempre piu' differenziato, si conferma un'altra volta il principale elemento di stabilita' e crescita. Se infatti permangono vocazioni storiche come la mobilita', il Piemonte del 2025 raccoglie con successo le principali sfide connesse alla transizione ambientale e tecnologica. E non e' facile farlo in uno scenario dove il futuro economico sembra disegnato da chi guarda negli specchietti retrovisori, piuttosto che alle sfide future", ha detto Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, sottolineando che "non va sottovalutata la perdurante riduzione della redditivita', legata certo all'incertezza ma anche a norme che continuano a penalizzare chi fa impresa, con un cuneo fiscale che resta tra i piu' elevati, generando un costo del lavoro che corrode il potere d'acquisto. Su questo come Confindustria dobbiamo continuare ad impegnarci, perche' alla fine cosi' si indebolisce il mercato interno e quindi la ricchezza del Paese'. Tornando ai dati complessivi, il manifatturiero, che rappresenta circa due terzi del campione, registra ancora cali di produzione (-5,9%), nuovi ordini (-8%), redditivita' (-11,5%) ed export (-7,8%). A soffrire sono soprattutto il comparto metalmeccanico, soprattutto automotive e metallurgia; dopo un temporaneo rimbalzo tornano negativi tessile (-28,3%), cartario-grafico (-16,7%) e manifatture varie (-15,6%). Stabilmente positive le attese per alimentare (+11,4%), edilizia e impiantisti (rispettivamente +7,2% e +23,3%). Per contro il terziario, per sua natura meno esposto alle oscillazioni dei mercati esteri, presenta un andamento stabilmente espansivo. Tutti i comparti esprimono attese favorevoli, pur con diversa intensita'. Particolarmente positive le attese per servizi alle imprese (+26,2% il saldo tra chi si attende un miglioramento dei livelli di attivita' e chi prevede, invece, una diminuzione) e Ict (+24,2%).

In termini dimensionali, si conferma la tradizionale forbice che vede le grandi imprese esprimere attese maggiormente positive rispetto alle altre: fra le realta' con meno di 50 dipendenti l'indice di fiducia sulla produzione e' negativo (-1,9%), mentre fra quelle con 50 o piu' addetti si attesta sopra lo zero, al +0,8%. Infine, calano significativamente i timori sull'aumento dei prezzi di materie prime ed energia (con saldi in diminuzione, rispettivamente di 8,4 e 16,8 punti percentuali). Piu' contenuta la variazione delle attese sui costi per la logistica (-2,7 punti).

