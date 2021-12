Unioncamere: quasi 9mila imprese artigiane in piu' nei primi 9 mesi del 2021 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - La geografia dell'artigianato - viene illustrato nell'analisi Movimprese - guadagna terreno soprattutto in Lombardia, prima regione per crescita in valore assoluto, con un saldo di 1.770 imprese artigiane in piu' nei nove mesi (+0,73%). A seguire nella classifica regionale, tutte con un incremento di oltre 1.000 imprese, troviamo Piemonte (+1.192 e +1,04% in termini relativi), Lazio (1.066 e +1,11%) e Campania (+1.009 e +1,45%). In termini di dinamismo, e' invece la Valle d'Aosta (+2,58% corrispondenti a 91 imprese in piu') a far segnare la spinta piu' sostenuta. Subito dopo viene il Trentino Alto-Adige (+1,81% e 473 imprese in piu'), la Sardegna (+1,55% e 537 unita' in piu') e la gia' menzionata Campania. Quattro le regioni - tutte limitrofe - in cui i primi nove mesi del 2021 hanno coinciso con una riduzione di imprese artigiane. In ordine di valori assoluti il fenomeno si e' manifestato nelle Marche (-431 unita', pari ad un -0,99%), Abruzzo (-148 e -0,51%), Molise (-42 e - 0,66%) e Umbria (-35 e - 0,17%).

