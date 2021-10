Unioncamere: Prete, Camere di commercio perno essenziale per attuazione Pnrr

Da taglio 25% costi amministrativi, +1,8% Pil entro il 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - "Il successo delle politiche legate al Pnrr rende indispensabile un maggior raccordo tra Governo e mondo delle imprese e le Camere di commercio sono un perno essenziale di questo speciale raccordo". Lo ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, nel corso dell'Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio, alla quale ha partecipato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "Semplificazione, trasformazione digitale e innovazione, sostenibilita', mercato del lavoro, imprenditorialita', internazionalizzazione sono i cinque temi sui quali le Camere di commercio possono dare un valido contributo per la crescita economica del Paese", ha segnalato il presidente di Unioncamere, chiedendo di completare la riforma delle Camere "in modo da terminare quel percorso di riordino che ci ha restituito strutture piu' moderne e piu' efficienti, che possono mettere a disposizione l'esperienza maturata nel corso degli anni nel portare le misure del Governo fino alle imprese". Per Prete, "la transizione amministrativa e' la prima gamba del processo di cambiamento in corso". Una riduzione anche solo del 25% delle procedure amministrative, infatti, comporterebbe un aumento del Prodotto interno lordo dell'1,8% entro il 2026.

