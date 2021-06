Unioncamere: nel I trim. leggero rialzo di imprese in rosa, +8,1% per under 35

Donne continuano a pagare prezzo piu' alto degli uomini (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 giu - In tutto questo lungo anno di pandemia, comunque, le giovani aspiranti imprenditrici si sono mostrate, prosegue Unioncamere un po' piu' resilienti delle over 35. Nel secondo e nel terzo trimestre 2020, infatti, le iscrizioni delle imprese femminili giovanili si sono ridotte in misura minore rispetto a quelle (sempre rosa) non giovanili (-38,6% contro -44,0% nel secondo trimestre, -3,7 contro -5,3% nel terzo), fino a tornare in positivo nei primi tre mesi del 2021. Le donne, comunque, continuano a pagare un prezzo piu' alto degli uomini alla crisi indotta dalla pandemia. Anche nel primo trimestre di quest'anno, infatti, l'incremento percentuale delle nuove imprese guidate da donne continua ad essere ben inferiore a quello delle imprese maschili (1% a fronte del 9,5%). A fine marzo, le imprese femminili superano il milione e 330mila, pari al 21,97% del totale del sistema produttivo nazionale. Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia le regioni in cui si concentra il maggior numero di imprese guidate da donne. Molise, Basilicata e Abruzzo quelle in cui, invece, il 'peso' delle donne d'impresa e' maggiore e pari a oltre un quarto del totale delle attivita' esistenti.

