Unioncamere Lombardia: +0,4% industria e +0,7% artigianato regionali in 2023

Milano, 24 feb - Nell'ultimo trimestre 2023 il comparto manifatturiero lombardo segna una crescita grazie a un quadro economico generale meno negativo.

I rischi geopolitici che minacciano il flusso degli scambi commerciali internazionali con i recenti problemi legati al Canale di Suez uniti al perdurare della crisi industriale tedesca e agli alti tassi d'interesse non intaccano il comparto manifatturiero che mostra una lieve crescita congiunturale della produzione industriale (+0,4%) ed artigiana (+0,7%). Lo rileva l'indagine congiunturale di Unioncamere Lombardia. Grazie ai risultati di fine anno, il 2023 puo' essere considerato un anno in positivo con una media annua in aumento rispetto al precedente, sia per l'industria (+0,2%) che per l'artigianato (+1,8%).

