Unindustria Reggio Emilia: in 2025 attesa flessione Pil, ripresa rimandata a 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 giu - Nello scorso anno in provincia di Reggio Emilia il Pil "si e' attestato in crescita dello 0,4%, al di sotto delle previsioni, che ipotizzavano per la fine dell'anno un aumento piu' che doppio, ma comunque in linea con il dato regionale e nazionale. A influenzare il rallentamento della crescita nel nostro territorio sono state le difficolta' che hanno riguardato in particolare il mondo dell'industria, con un saldo al 31 dicembre non solo negativo, ma peggiore rispetto alle previsioni gia' negative di ottobre". Lo ha detto Roberta Anceschi, presidente di Unindustria Reggio Emilia, nella sua relazione all'assemblea generale dell'associazione, in corso a Reggio Emilia. Per il 2025 "le prospettive delineano un quadro in ulteriore leggera flessione, che rimanda la ripresa al 2026, anno in cui invece si prevede un rimbalzo positivo dell'1,6%", ha detto Anceschi, sottolineando che "ai risultati leggermente positivi del 2024 hanno contribuito soprattutto le costruzioni, con un +3,6%, l'agricoltura, con un +6,2% e i servizi con +1,2%". In un contesto di tensioni commerciali particolarmente accentuate, "l'evoluzione della domanda estera rimane soggetta a forte incertezza. Dopo il calo del 6,5% registrato nel 2024, nel primo trimestre dell'anno le esportazioni reggiane continuano a mostrarsi in sofferenza con una flessione del -3,8%", ha detto. Quanto all'occupazione, "nel 2024 abbiamo registrato una crescita di circa il 2%, un trend positivo che dovrebbe confermarsi nel 2025. Infine, nonostante la fase delicata dell'industria, il reddito disponibile per le famiglie nel 2024 e' risultato in crescita del 4,4%, dato che seppur leggermente in flessione dovrebbe essere confermato anche per l'anno in corso", ha sottolineato Anceschi.

Ars

(RADIOCOR) 20-06-25 18:19:37 (0495) 5 NNNN