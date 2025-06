Unindustria Reggio Emilia: Anceschi, lavorare insieme per imprese, ridurre costi energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 giu - Per sostenere l'industria italiana "lavorare insieme e' indispensabile, non solo con il Governo e le istituzioni italiane ed europee ma anche con le organizzazioni sindacali". Lo ha detto Roberta Anceschi, presidente di Unindustria Reggio Emilia, nella sua relazione all'assemblea generale dell'associazione, in corso a Reggio Emilia. Quanto alle politiche europee "serve un radicale mutamento di impostazione: le scelte degli ultimi anni stanno presentando un conto pesantissimo. Hanno indebolito la nostra competitivita' industriale, hanno messo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e, di conseguenza, l'intero sistema di welfare e di coesione sociale: cuore del modello europeo dal secondo dopoguerra.

Bisogna intervenire subito per cambiare questa rotta", ha detto la presidente. Sul Green Deal, inoltre, "l'errore e' stato anteporre l'ideologia al realismo e alla neutralita' tecnologica: ci siamo dati i tempi e gli obiettivi ambientali piu' sfidanti del mondo, ma senza alcuna stima degli effetti e dei costi sull'industria e sui lavoratori e le loro famiglie", ha detto Anceschi. Infine, la presidente ha ricordato "la necessita' di contenere l'insostenibile costo dell'energia. Il gas e' ormai da tempo il tema centrale: se confrontati con la Spagna paghiamo il 70% in piu', mentre il differenziale con la Germania e' del 50%.

Si tratta di ordini di grandezza impressionanti che mettono fuori mercato le nostre produzioni". Unindustria Reggio Emilia "ha sostenuto e sostiene con forza la richiesta di Confindustria volta ad aprire al piu' presto un percorso che porti alla definizione di un piano energetico strutturale e di lungo periodo. L'industria nazionale, cosi' come quella reggiana, ha bisogno di un nuovo decreto legge per ridurre in modo strutturale i costi energetici", ha detto, sottolineando che "e' indispensabile che il Governo assuma una decisione coraggiosa, che preveda interventi immediati e mirati a sostegno delle imprese e dei distretti industriali, attualmente esclusi dalle misure approvate nello scorso mese di aprile".

Ars

