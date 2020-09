Unindustria: Camilli nuovo presidente, 3 grandi progetti per il Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 set - Angelo Camilli, presidente e amministratore di Consilia, e' il nuovo presidente di Unindustria, eletto dall'Assemblea con oltre il 90% di voti favorevoli. Succede a Filippo Tortoriello.

L'Assemblea ha approvato, per il quadriennio 2020-2024, anche programma, squadra e deleghe. Un programma ricco di tematiche, in linea con le esigenze e le indicazioni espresse dalle imprese associate durante le consultazioni dei tre Saggi, Giancarlo Abete, Maurizio Stirpe, Aurelio Regina. Per il Lazio si delinea una caduta economica in linea con quella delle altre regioni, la ripartenza e' ancora tutta da consolidare. Le stime indicano un rimbalzo nel 2021 piu' contenuto rispetto ad altre regioni: +4,1% contro il +6,9% della Lombardia e il +7,8% del Veneto. Per alcuni settori strategici come turismo, trasporti e audiovisivo si tratta di quasi 'azzeramenti; le ripercussioni sono ancora piu' evidenti sul mercato del lavoro, con un calo su base regionale di 89 mila unita', -3,7%. Da subito Camilli lancera' come sfide per l'Europa e il Lazio tre progetti strategici: Expo a Roma nel 2035, Politecnico del Lazio e Blue Economy.

