Unindustria: Biazzo, competenze fattore di competitivita' del Made in Italy -2

Innovazione permette di essere piu' presenti sui mercati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - L'innovazione incide molto sulla produttivita', ha spiegato Biazzo. 'Una trasformazione come quella dell'intelligenza artificiale impattera' molto anche sul modo di lavorare e di produrre e quindi vedendo sempre il bicchiere mezzo pieno e' un modo per poter aumentare la propria competitivita' se si usano nella maniera giusta questi nuovi strumenti". I nuovi strumenti secondo il presidente di Unindustria, "aiuteranno a essere piu' creativi, piu' presenti sui mercati, piu' efficienti'. E poi, ha concluso, 'possono permettere di aumentare la produttivita', di conseguenza di pagare maggiormente i collaboratori". Il tutto si inquadra come un "circolo che va innestato partendo dall'innovazione e dal valore del capitale umano e portando questo come un valore effettivo sui mercati'.

Liv

(RADIOCOR) 10-04-26 10:19:20 (0227) 5 NNNN