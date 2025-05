Unieuro: investe 50 mln in 10 anni per nuovo hub logistico da 50mila mq nel Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 mag - Unieuro spa, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia, ha inaugurato oggi il nuovo hub logistico di Unieuro da 50mila mq a Colleferro (Roma). Il centro di distribuzione, che occupera' a regime circa 100 risorse e per il quale Unieuro investira' oltre 50 milioni di euro in 10 anni (di cui 6 milioni di investimento in conto capitale e oltre 45 milioni tra canone di affitto e spese di logistica per la gestione del magazzino), rafforza l'architettura logistica dell'azienda creando un sistema a due hub omnicanale: Piacenza per il Nord Italia e Colleferro per il Centro-Sud, a cui si aggiungono il regional hub di Carini (Palermo) per la Sicilia e i 33 centri per la consegna a domicilio dei grandi elettrodomestici. L'hub di Colleferro servira' in modo piu' efficace i clienti e i punti vendita diretti e affiliati in nove Regioni del Centro e del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria).

Com-Pan

(RADIOCOR) 26-05-25 16:31:13 (0413)IMM 5 NNNN