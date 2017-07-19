Dati
            UniCredit: vince gara per tesoreria comune di Latina fino al 2030

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 dic - UniCredit ha vinto la gara per il servizio di tesoreria del comune di Latina per i prossimi cinque anni (2026-2030).

            L'aggiudicazione del servizio per la seconda citta' del Lazio per numero di abitanti, si legge in una nota della banca, rafforza la propria presenza nella regione e conferma l'impegno a supportare le amministrazioni pubbliche con soluzioni innovative, digitali e sostenibili, in grado di semplificare la gestione finanziaria e garantire efficienza e trasparenza. Roberto Fiorini, Regional manager Centro Italia di UniCredit sottolinea che la banca con la vittoria nella gara per la tesoreria di Latina 'conferma la sua competitivita' nel settore delle tesorerie degli Enti che possono contare sulla forte esperienza, sulla capillare operativita' e sulle risorse digitali della banca per offrire un servizio di tesoreria sicuro, innovativo e orientato alle esigenze del territorio".

