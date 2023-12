Unicredit: Orcel, in prossimi anni probabile M&A in Europa centrale e orientale (Faz)

"Ma interverremo solo con condizioni giuste" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 dic - "La Germania non e' il malato d'Europa. L'economia rimane forte, il governo ha le spalle abbastanza larghe e condizioni di finanziamento migliori di qualsiasi altro Paese al mondo. La Germania ce la fara'. Non ho dubbi su questo". E' quanto afferma l'amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel in una lunga intervista alla tedesca Faz.

Secondo Orcel, le tensioni sul fronte dei tassi di interesse potrebbero presto allentarsi, poiche' la stretta monetaria senza precedenti della Bce ha rallentato a sufficienza l'economia. "I tassi di interesse scenderanno abbastanza rapidamente l'anno prossimo e questo durera' fino al 2025", spiega Orcel, il quale poi si sofferma sulla trasformazione in atto della banca: "Il team di Unicredit ha trasformato la banca in modo fenomenale. Oggi e' piu' efficiente ed efficace, la tecnologia e' cresciuta insieme e i processi sono stati snelliti". "Abbiamo promosso l'empowerment locale come nessuno prima", aggiunge l'ad di Unicredit, banca presente in 13 Paesi, tra cui la Germania con Hvb.

Orcel parla anche di M&A: "Un'acquisizione potrebbe aiutarci a far si' che il mercato riconosca il nostro pieno valore, cosa che oggi non avviene. Vogliamo essere un attore leader in Europa". Unicredit ha molte opzioni grazie ai suoi 13 mercati. "E sappiamo come integrare e come ripulire". La banca ha anche un eccesso di capitale di 10 miliardi di euro.

"Ma interverremo solo se ci saranno le condizioni giuste.

Alcune banche non vogliono fare affari. Altre hanno prezzi molto gonfiati. Quindi ne stiamo alla larga, siamo disciplinati". Se non trovera' nulla, continuera' a riacquistare le proprie azioni nell'interesse dei suoi azionisti, spiega il quotidiano tedesco. Ma Orcel e' fiducioso: "E' probabile che nei prossimi anni effettueremo alcune acquisizioni, soprattutto nell'Europa centrale e orientale".

La Faz aggiunge infine che 'Orcel ritiene che Unicredit sia ben posizionata per le sfide future. I problemi legati al passato sono stati in gran parte affrontati, ma non tutti. In Russia, dove la banca impiega ancora 3.400 persone, Orcel non vuole semplicemente cedere la sua filiale e circa 3 miliardi di euro al regime. "La strategia rimane invariata, stiamo riducendo il nostro impegno. La nostra presenza e' gia' diminuita di oltre il 70% in due anni; era un'area di business molto grande, ora abbiamo meno dell'1% di quota di mercato".

