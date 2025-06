UniCredit: con Sace sostegno a Kerr per realizzare impianto biometano in Basilicata-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Le imprese possono disporre di piu' risorse finanziarie per aggiudicarsi nuove commesse, contando sul supporto di un partner istituzionale come Sace, orientato al lungo termine. Kerr, costituita nel 2013 e trasformata in societa' per azioni nel 2021, gestisce l'intero ciclo di vita del progetto di impianti a biometano, dall'acquisizione dei terreni all'allaccio alla rete, fino alla consegna. Grazie a un'ampia gamma di tecnologie avanzate per il trattamento delle biomasse, la valorizzazione del biogas e l'uso del digestato, la societa' struttura soluzioni tecniche su misura che ottimizzano produzione e redditivita'. 'Esprimiamo grande soddisfazione per aver concretizzato la visione strategica di Kerr attraverso uno strumento finanziario innovativo quale il sostegno creditizio con il nuovo Agreement di Sace', dichiara Carlo Nori, ceo di Kerr. "Con questo intervento ribadiamo la volonta' di proporsi come partner di riferimento per le numerose realta' imprenditoriali interessate a intraprendere piani di crescita concreti e sostenibili. L'operazione creditizia a favore di Kerr e' la prima per UniCredit in Italia ad avvalersi della garanzia di Sace', dichiara Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit. 'Sace e' orgogliosa di contribuire alla sostenibilita' ambientale e transizione energetica", afferma Maria Luisa Miccolis, Head of Sales Pmi di Sace.

com

(RADIOCOR) 06-06-25 13:31:57 (0350)ENE,PA 5 NNNN