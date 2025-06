UniCredit: con Sace sostegno a Kerr per realizzare impianto biometano in Basilicata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - - Kerr realizzera' un impianto di produzione di biometano in Basilicata, a Montemilone in provincia di Potenza, grazie al sostegno finanziario di UniCredit e alla garanzia offerta da Sace. UniCredit ha rilasciato crediti di firma per un totale di 9 milioni, con la copertura della garanzia Master Risk Participation Agreement di Sace. Si tratta della prima operazione in Italia per UniCredit con utilizzo del nuovo Agreement di SACE e il sostegno creditizio e' finalizzato alla sottoscrizione da parte di Kerr di un Contratto di Prestazione Energetica per la realizzazione dell'impianto che sara' alimentato da materie prime di scarti agricoli e animali per la produzione di biometano, che sara' poi immesso nella rete nazionale. Il Master o la Garanzia per Impegni di Firma, consente alle aziende di ampliare le linee di credito disponibili presso le banche per ottenere garanzie e cauzioni previste nei contratti.

