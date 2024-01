Unibo: 50 milioni di euro da Pnrr per imprese ed enti di ricerca

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Dall'Universita' di Bologna quasi 50 milioni di euro a disposizione di imprese ed enti di ricerca. Con i Bandi a Cascata Pnrr, l'Alma Mater offre la possibilita' di accedere a finanziamenti e competenze strategiche per realizzare attivita' di ricerca e sviluppo in tutti i settori strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Fondi a disposizione di imprese, universita', enti di ricerca per realizzare progetti innovativi e ad alto valore aggiunto in tutti i settori strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E' l'offerta dei Bandi a Cascata Pnrr dell'Universita' di Bologna. I primi sono gia' stati pubblicati ed entro l'inizio del 2024 ne usciranno 21, per una dotazione finanziaria complessiva di circa 48,5 milioni di euro, di cui quasi la meta' (23,5 milioni) destinati a enti ed imprese con sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Ann

