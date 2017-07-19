Dati
            Notizie Radiocor

            Unesco: Lollobrigida, cucina italiana cresce del 4,5% l'anno nel mondo

            Al question time alla Camera: vale 251 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - 'La cucina italiana ha raggiunto un valore complessivo di 251 miliardi di euro con una crescita del +4,5% l'anno. La nostra cucina rappresenta oggi il 19% del mercato globale dei ristoranti'.

            Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante il Question time in corso alla Camera.

            'Nel 2024 il turismo enogastronomico ha generato un business a pari a 40,1 miliardi di euro con una crescita del +12% rispetto al 2023 con il +49% rispetto al 2016', ha proseguito.

            'Il riconoscimento UNESCO e' il coronamento di un lungo viaggio cominciato nel lontano marzo 2023'.

            sma.

