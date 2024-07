Unem: firmato accordo con Ispra per innovazione nella riqualificazione ambientale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 lug - Nell'ambito dell'accordo sono previste attivita' ricerca e studio sulle tecnologie innovative di caratterizzazione e di bonifica dei siti contaminati, attivita' di sperimentazione da realizzare attraverso la definizione di Piani Operativi di Dettaglio concordati dalle parti, nonche' attivita' di formazione sulla tutela dell'ambiente e del territorio.

'La sostenibilita' ambientale e' un tema prioritario per le Aziende che rappresentiamo - ha commentato Marina Barbanti, Direttore Generale di Unem - e l'accordo firmato oggi permettera' di proseguire la proficua collaborazione in corso con Ispra per la definizione e la diffusione dei migliori standard operativi per la riqualificazione ambientale del nostro settore. Un settore impegnato in una trasformazione profonda dei propri processi produttivi e dei propri prodotti in un'ottica di decarbonizzazione, attraverso la riconversione dei siti esistenti evitando cosi' il consumo di nuovo suolo'.

"L'accordo siglato prosegue il confronto positivo tra pubblico e privato, tra autorita' e stakeholder e contemporaneamente consente la prosecuzione di attivita' di ricerca comuni per essere al passo con il progresso tecnico/scientifico sulla tematica della gestione dei siti contaminati'ha commentato Marco Amanti, Direttore del Dipartimento per il Servizio geologico d'Italia, secondo cui grazie a questa collaborazione sara' possibile una "piu' efficace gestione degli aspetti ambientali, un incentivo alla riqualificazione delle aree degradate, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, contribuendo anche alla crescita del Paese e dell'economia nazionale'.

