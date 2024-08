Undo: controllata Madre ottiene 25mln per sviluppo impianti energia green

Operazione volta a sostenere piano investimenti 2024 e 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ago - 25 milioni di euro a sostegno del piano industriale di Madre Holding, societa' del gruppo Undo, attiva nella costruzione e gestione di un portafoglio di impianti di energia rinnovabile, e' il valore complessivo dei prestiti obbligazionari sottoscritti da Anthilia Capital Partners SGR, Tenax Capital Ltd e Gruppo BCC Iccrea con BCC Banca Iccrea e BCC Colli Albani. Nel dettaglio, Anthilia Capital Partners ha sottoscritto un bond del valore di 10 milioni di euro attraverso i fondi Anthilia BIT IV Co-Investment Fund e Anthilia MUST. Tenax Capital, attraverso il fondo Tenax Sustainable Credit Fund ha sottoscritto un bond del valore di 7,5 milioni; BCC Banca Iccrea e BCC Colli Albani hanno entrambe sottoscritto bond per il valore di 7,5 milioni complessivi. Il gruppo Undo, operativo nel settore delle energie rinnovabili, con un focus specifico nel segmento fotovoltaico, detiene il 100% di Madre Holding titolare di un portafoglio di impianti fotovoltaici ed eolici che, a chiusura dell'esercizio 2023, presentava una capacita' installata in termini di potenza di circa 55MW, di cui circa 46MW gia' connessi e operativi. L'emissione obbligazionaria, comunica la societa' in una nota, "si inserisce in un piu' ampio progetto di investimento pluriennale che ha l'obiettivo di espandere l'attivita' di Madre Holding sia attraverso l'acquisizione di impianti fotovoltaici brownfield, operativi e incentivati, sia attraverso la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici greenfield, fino a raggiungere una capacita' installata di oltre 100MW nell'arco dei prossimi due anni". I proventi dei bond saranno utilizzati a copertura dell'attivita' di M&A brownfield prevista per il 2024, con l'acquisizione di circa 15 MW.

