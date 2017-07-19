Umbria: Regione approva convenzione per realizzazione complanare di Orvieto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - La giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco de Rebotti, ha approvato la convenzione per la realizzazione della 'Strada Complanare - 2 Stralcio 1 Lotto - Orvieto', intervento strategico finanziato nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027 e inserito nel quadro dell'accordo per la coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Umbria. Per l'intervento e' previsto un finanziamento complessivo di 12,9 milioni di euro, cifra gia' indicata tra le opere strategiche candidate e finanziate nell'ambito della programmazione Fsc 2021-2027 della Regione Umbria. L'opera rappresenta un passaggio rilevante per il potenziamento del sistema infrastrutturale dell'area orvietana e si inserisce tra gli interventi strategici individuati dalla programmazione regionale per rafforzare accessibilita', sicurezza della mobilita' e connessioni tra i principali poli urbani, produttivi e di servizio del territorio.

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