Umbria: Regione approva convenzione per realizzazione complanare di Orvieto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - 'L'approvazione della convenzione per la realizzazione della complanare - conferma l'assessore De Rebotti - rappresenta un risultato concreto per il territorio orvietano e per l'intera Umbria.

Si tratta di un'opera attesa e strategica, capace di migliorare la sicurezza della circolazione, rafforzare i collegamenti con il polo ospedaliero e con le aree produttive, sostenere lo sviluppo economico locale e rispondere in modo piu' efficace alle esigenze di cittadini e imprese. La sinergia istituzionale tra Regione Umbria e Comune di Orvieto ci consente di trasformare la programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione in un intervento reale, utile e misurabile per la comunita' locale, in una logica di modernizzazione infrastrutturale e sostenibilita' ambientale'.

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