Umbria: online nuovo portale Regione per impianti fonti energie rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - E' ufficialmente consultabile il nuovo sito WebGIS dedicato agli 'Impianti a Fonti Rinnovabili - Aree di Accelerazione e Aree Idonee', strumento strategico messo a disposizione dalla Regione Umbria per guidare lo sviluppo sostenibile del territorio. Il portale, realizzato dal Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile in collaborazione con il SIAT (Sistema Informativo Ambientale e Territoriale), nasce in attuazione della Legge Regionale n. 7/2025 'Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro'.

L'obiettivo e' fornire a cittadini, professionisti ed enti locali un quadro conoscitivo chiaro e accessibile sulle zone deputate all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-06-26 12:41:48 (0257)ENE,PA 5 NNNN