Umbria: ok criteri progetti dedicati ai Viaggi della Memoria per l'anno 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - L'intervento regionale sostiene progetti di visita e approfondimento nei luoghi della Memoria, in Italia e all'estero, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026, anche attraverso modalita' virtuali. Possono presentare domanda le scuole primarie e secondarie, statali e paritarie, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro che operano in Umbria. Per queste ultime e' prevista la collaborazione con uno o piu' istituti scolastici. 'Portare studentesse e studenti nei luoghi dove la storia ha mostrato il suo volto piu' feroce - prosegue l'assessore - significa ricordare, significa offrire strumenti per leggere il presente, riconoscere i segnali dell'odio, contrastare il negazionismo e ogni forma di razzismo, antisemitismo, violenza e autoritarismo. La memoria serve a costruire una coscienza democratica'.

