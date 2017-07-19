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            Umbria: in apertura altre cinque nuove case di comunita' in Regione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - La sanita' territoriale umbra accelera e consolida la sua rete di prossimita': la Presidente della Regione Stefania Proietti ha annunciato l'apertura di cinque nuove case della comunita' che rappresentano un ulteriore passaggio per la concreta attuazione del modello di assistenza previsto dal Piano sociosanitario regionale ormai quasi al completo. Si tratta delle strutture di Citta' di Castello (Usl Umbria 1) e Terni, Montefalco, Norcia e Cascia (Usl Umbria 2). Queste nuove aperture si inseriscono nel percorso gia' avviato nei mesi scorsi, confermando la volonta' di creare una rete di servizi diffusa e unitaria. Queste cinque nuove sedi per le quali sono stati investiti oltre 7 milioni del Pnrr, sono state realizzate nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste dal Piano stesso e contribuiranno a eliminare le frammentazioni dei servizi, decongestionare i pronto soccorso ospedalieri e fornire risposte sociosanitarie unitarie, continue e tempestive, in piena attuazione del Piano sociosanitario regionale 2025-2030.

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            (RADIOCOR) 07-06-26 12:49:00 (0209)SAN,PA 5 NNNN

              


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