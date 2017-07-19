Umbria: in apertura altre cinque nuove case di comunita' in Regione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - 'Questo ulteriore traguardo e' il risultato di una sinergia operativa volta a garantire equita' di accesso alle cure - ha sottolineato la Presidente Proietti - nonche' frutto meticoloso di un lavoro di squadra tra gli uffici regionali e aziendali. E' la dimostrazione tangibile di un nuovo modello di sanita' pubblica che esce dagli ospedali e si radica nel territorio.

Le Case di Comunita' non sono semplici ambulatori, - ha evidenziato la presidente - ma veri e propri cuori pulsanti dell'assistenza territoriale dove cittadini e servizi sociosanitari si incontrano. All'interno vi operano e'quipe multidisciplinari composte da medici, infermieri, assistenti sociali e altri professionisti, pensate per prendere in carico la persona nel suo insieme e non solo la singola malattia'.

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