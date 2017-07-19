Umbria: da Regione 500mila euro per libri, scuole e nuovi progetti educativi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - 'Con l'approvazione del Programma annuale per il diritto allo studio rafforziamo una linea di lavoro che mette al centro la scuola pubblica come spazio di crescita e di uguaglianza.

Ogni intervento nasce dall'ascolto delle esigenze reali del territorio e si traduce in strumenti che sostengono il diritto allo studio, ampliano le opportunita' formative e accompagnano le studentesse e gli studenti in percorsi che intrecciano conoscenza, partecipazione e consapevolezza civile. L'investimento sulle scuole e' un investimento sulla qualita' della vita collettiva, che la Regione intende continuare a consolidare con continuita' e attenzione', ha dichiarato l'assessore all'Istruzione della Regione Umbria Fabio Barcaioli.

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