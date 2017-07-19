Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Umbria: da Regione 500mila euro per libri, scuole e nuovi progetti educativi -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - 'Con l'approvazione del Programma annuale per il diritto allo studio rafforziamo una linea di lavoro che mette al centro la scuola pubblica come spazio di crescita e di uguaglianza.

            Ogni intervento nasce dall'ascolto delle esigenze reali del territorio e si traduce in strumenti che sostengono il diritto allo studio, ampliano le opportunita' formative e accompagnano le studentesse e gli studenti in percorsi che intrecciano conoscenza, partecipazione e consapevolezza civile. L'investimento sulle scuole e' un investimento sulla qualita' della vita collettiva, che la Regione intende continuare a consolidare con continuita' e attenzione', ha dichiarato l'assessore all'Istruzione della Regione Umbria Fabio Barcaioli.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 19-04-26 17:58:44 (0419)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.