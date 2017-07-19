Umbria: convenzione Regione-Arpal-Inail su inserimento lavorativo disabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Su proposta dell'assessore alle Politiche del lavoro, Francesco De Rebotti, la giunta regionale dell'Umbria ha approvato lo schema di convenzione tra Regione, Arpal Umbria e Inail per mettere in campo azioni integrate e personalizzate per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita' da lavoro. La convenzione prevede la condivisione del patrimonio informativo e delle esperienze maturate dai diversi enti, in attesa della piena attivazione della Banca dati nazionale del collocamento mirato. In questo modo, si punta a rafforzare la rete integrata dei servizi, garantendo interventi tempestivi e coordinati, per facilitare la conservazione del posto di lavoro e il reinserimento lavorativo delle persone divenute disabili a seguito di infortunio o malattia professionale, anche se non iscritte negli elenchi previsti dalla legge 68/1999.

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