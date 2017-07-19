Umbria: contributi finanziari a sostegno delle famiglie e della natalita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - La Regione Umbria scende in campo con una misura concreta a sostegno delle famiglie e della natalita', stanziando un contributo finanziario iniziale di 500mila euro per supportare i nuovi genitori umbri nel delicato primo anno di vita dei propri figli. Il provvedimento, attuato in conformita' con il testo unico in materia di sanita' e servizi sociali, prevede l'erogazione di una tantum di 500 euro per ogni bambino nato nel corso dell'anno 2025. Per garantire equita' e continuita' con le misure precedenti, il beneficio e' esteso retroattivamente anche ai nati nel periodo compreso tra il 21 settembre e il 31 dicembre 2024 che non avevano potuto accedere al bando degli anni precedenti.

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