Umbria: contributi finanziari a sostegno delle famiglie e della natalita' -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - L'iniziativa si rivolge a una platea ampia di cittadini residenti in uno dei comuni della regione, includendo cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno di durata superiore ai sei mesi. Il requisito economico per accedere al sostegno e' fissato da un Isee ordinario o corrente del nucleo familiare, in corso di validita', con un valore relativo alle prestazioni agevolate per minorenni pari o inferiore a 30.000 euro. La domanda puo' essere presentata da uno dei due genitori o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, inclusi i genitori adottivi o affidatari, per i quali il termine temporale di riferimento e' legato alla data del provvedimento di adozione o affido.
com-Dca.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 14-03-26 15:52:13 (0370)PA 5 NNNN