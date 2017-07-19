Umbria: attivati 25 presi'di tra Case e Ospedali di Comunita' Pnrr

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Nel pieno rispetto delle scadenze del Pnrr al 30 giugno scorso, in Umbria sono stati attivati 23 presi'di della nuova rete sanitaria territoriale, tra Case e Ospedali di Comunita', piu' altre 2 strutture extra Pnrr. Le Case della Comunita' sono presidi socio-sanitari istituiti dal Dm 77/2022 per avvicinare l'assistenza medica ai cittadini secondo una logica di integrazione dei servizi. Si tratta di punti di riferimento che rafforzano la sanita' territoriale e offrono servizi di assistenza medica, medicina generale, specialistica, infermieristica di comunita', Pua (Punto Unico di Accesso), integrandosi con i servizi sociali per supportare pazienti cronici e fragili.

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