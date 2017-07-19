Umbria: attivati 25 presi'di tra Case e Ospedali di Comunita' Pnrr -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Per l'Azienda USL Umbria 1 sono attive le Case di Comunita' di Umbertide, Perugia Ponte San Giovanni, Magione, Todi, Bastia Umbra, Citta' di Castello, Marsciano, Tavernelle e Citta' della Pieve. Sono inoltre attivi gli Ospedali di Comunita' di Perugia (ex Grocco) e Marsciano. Per l'Azienda USL Umbria 2 sono attive le Case di Comunita' di Fabro, Nocera Umbra, Spoleto, Terni, Cascia, Norcia, Orvieto, Montefalco, Trevi e Amelia (due presi'di). Sono inoltre attivi gli Ospedali di Comunita' di Terni, Orvieto e Montefalco Prossimamente e con risorse regionali extra risorse PNRR, saranno attivate altre 5 Case di comunita' (Perugia Monteluce, Narni, Gubbio, Foligno e Gualdo Tadino) e l'ospedale di comunita' di Umbertide.

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