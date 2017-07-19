Umbria: assegnati oltre 3,6 mln a Comuni con grandi derivazioni idroelettriche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - I Comuni beneficiari individuati sono: Alviano, Arrone, Baschi, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Narni, Norcia, Orvieto, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Terni e Vallo di Nera. Tra questi, l'assegnazione maggiore per il Comune di Terni (oltre 2,4 milioni di euro totali), seguito da Orvieto e Narni, scaturisce in virtu' del maggior peso demografico.

'Con questo atto garantiamo una reale ed equa restituzione di risorse a quei territori che da decenni contribuiscono in modo decisivo alla produzione energetica regionale - dichiara l'assessore Thomas De Luca - non si tratta di una semplice ripartizione tecnica, ma di una scelta politica precisa: trasformare il canone idroelettrico in un volano di sviluppo sostenibile, potenziando lo sport, il turismo e le infrastrutture locali. E' un atto di giustizia territoriale che permette ai sindaci di programmare interventi strutturali attesi da tempo, migliorando la qualita' della vita dei cittadini umbri. Dal prossimo anno il metodo di ripartizione dei fondi sara' diverso e consentira' maggiore flessibilita' a beneficio dei Comuni nel loro utilizzo'.

com-Dca.

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