Umbria: approvata la strategia della Media Valle del Tevere per le aree interne

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - La giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore alle Aree interne, Simona Meloni, ha approvato la Strategia dell'Area Interna Media Valle del Tevere 2021-2027, denominata 'Reti di comunita': il paesaggio come legame tra benessere e cura', validando il documento strategico e il pacchetto degli interventi che saranno finanziati con risorse nazionali e risorse europee messe a disposizione dalla Regione. La Strategia riguarda gli otto Comuni dell'Area - Todi (capofila), Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecastrilli e San Gemini - e si colloca nel quadro della Strategia Nazionale per le Aree Interne per il ciclo 2021-2027, in coerenza con i Programmi regionali FESR e FSE+ e con le risorse nazionali previste dal Cipess. La dotazione complessiva della Strategia ammonta a 11.779.500 euro, a cui si aggiungono risorse di cofinanziamento comunale, ed e' destinata a un insieme articolato di interventi integrati che mirano a rafforzare i servizi di cittadinanza, la coesione sociale e l'attrattivita' territoriale dell'Area.

