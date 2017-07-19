Dati
            Notizie Radiocor

            Uk-Usa: Starmer, nostra relazione incredibile, siglato accordo per "tech prosperity"

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 set - "Stati Uniti e Regno Unito hanno una relazione incredibile e oggi abbiamo firmato un "tech prosperity deal" per aprire una nuova era basata su valori condivisi che ci permettera' di rimanere all'avanguardia dell'innovazione". Lo ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer durante la conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

            (RADIOCOR) 18-09-25 14:31:04

              


