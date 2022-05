Uk: Ue sempre piu' in allarme per azioni unilaterali contro protocollo Irlanda/Nord Irlanda

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 12 mag - La Commissione europea e' sempre piu' preoccupata per le relazioni con il Regno Unito e il tentativo da parte britannica di non rispettare l'accordo sulle relazioni commerciali. Il vicepresidente Maros Sefcovic ha indicato di aver discusso per telefono con la ministra degli esteri britannica Liz Truss sull'attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord e al termine del colloquio ha dichiarato: 'Continua a destare seria preoccupazione il fatto che il governo del Regno Unito intenda intraprendere la strada dell'azione unilaterale'. Cio' nonostante la Ue abbia proposto una serie di soluzioni che migliorerebbero sostanzialmente il modo in cui il protocollo e' attuato.

'L'azione unilaterale, disapplicando di fatto un accordo internazionale come il protocollo, e' semplicemente inaccettabile. Cio' minerebbe la fiducia tra la Ue e il Regno Unito, oltre a compromettere il nostro obiettivo finale: proteggere l'accordo del Venerdi' Santo (Belfast) in tutte le sue dimensioni, garantendo al contempo certezza e prevedibilita' del diritto per le persone e le imprese nell'Irlanda del Nord'. Tale azione unilaterale 'minera' anche le condizioni essenziali affinche' l'Irlanda del Nord continui ad avere accesso al mercato unico'.

