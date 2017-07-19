Uk: TikTok affida la moderazione all'AI, lavoratori e sicurezza a rischio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ago - TikTok, social di proprieta' del gruppo cinese ByteDance, ha annunciato una riorganizzazione del proprio servizio di moderazione dei contenuti nel Regno Unito che potrebbe comportare la perdita di centinaia di posti di lavoro. La misura rientra in un piano globale che punta a sostituire parte delle attivita' umane con l'intelligenza artificiale.

Attualmente, secondo l'azienda, l'85% dei contenuti rimossi per violazione delle regole viene gia' eliminato in automatico. Ma i sindacati mettono in guardia. 'I dipendenti di TikTok da tempo lanciano l'allarme sulle conseguenze di queste AI di moderazione, sviluppate in fretta e ancora immature', ha dichiarato John Chadfield, responsabile nazionale del settore tecnologico al sindacato Cwu. Oltre agli impieghi a rischio, 'questa decisione mettera' in pericolo milioni di utenti britannici', ha aggiunto Chadfield.

La societa', che conta oltre 30 milioni di utenti mensili nel Regno Unito su una popolazione di circa 68 milioni, aveva annunciato a giugno 500 nuove assunzioni e l'apertura di un secondo ufficio a Londra, portando a 3.000 i dipendenti nel Paese. Con piu' di 1,5 miliardi di iscritti nel mondo, TikTok resta nel mirino delle autorita' europee e statunitensi per questioni legate all'uso dei dati, all'influenza sulle elezioni e all'impatto sulla salute mentale dei minori. In diversi Paesi, tra cui il Regno Unito, l'azienda da tempo finanzia organizzazioni di fact-checking per verificare video sospetti di contenere disinformazione.

